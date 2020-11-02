Глава ВОЗ самоизолировался из-за коронавирусного контакта

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ушел на самоизоляцию.

Это случилось после того, как произошел его контакт с заразившимся коронавирусом. "Чувствую себя хорошо, симптомов нет, но я буду на самоизоляции в ближайшие дни в соответствии с протоколами ВОЗ", - сообщил он.

Гебрейесус отметил необходимость четко выполнять все требования по противодействию распространению COVID-19, сообщает ТАСС.

Ранее Гебрейесус сообщил, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его словам, мир находится на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии.