02 Ноября 2020
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Происшествия За рубежом
Землетрясение в Турции. (2020) | Фото: Anadolu Agency

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 73 человек

В турецкой провинции Измир количество погибших при землетрясении увеличилось до 73 человек, еще около 1 тыс. пострадали.

Ранее было известно о 69 погибших. Лечение в больницах продолжают 218 человек, сообщает "Коммерсант".

Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции. Эпицентр толчка находился в Эгейском море у побережья Сеферхизар провинции Измир. Эпицентр находился на глубине 16,5 км. Разрушены десятки домов. Губернатор провинции Измир Тунч Сойер заявил об обрушении не менее 20 домов. ранее сообщалось о шести домах.

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Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 73 человек

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Теги: Турция, землетрясение, стихия



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