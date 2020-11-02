СК заинтересовался пожаром на шахте в Коми

Следователи ведут проверку после пожара, который произошел на нефтяной шахте "Яреганефть" в Коми.

По данным спасателей, огонь вспыхнул в уклонном блоке шахты №3, расположенной в городском округе Ухта. В настоящее время неизвестно местонахождение двух горняков, остальных подняли на поверхность, передает ТАСС.

Как сообщалось, на участке находились 82 человека. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Шахта принадлежит ООО "Лукойл-Коми".