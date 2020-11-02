СМИ: глава Минтранса Евгений Дитрих уйдет в отставку

Министр транспорта России Евгений Дитрих уходит в отставку.

Об этом сообщили два источника РБК в компаниях, работающих с министерством. По словам источника в Белом доме, в кабмине обсуждается отставка Дитриха.

На пост главы Минтранса рассматриваются два заместителя Дитриха — глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько.

Об уходе Дитриха в отставку может быть объявлено 4 ноября, сообщает РБК.

Дитрих занимает пост министра с мая 2018 года.

Напомним, ранее в Минтрансе рассказали, что проезд на общественном транспорте через пятнадцать лет может стать бесплатным. Взамен планируется обложить дополнительными выплатами все категории автомобилистов. Согласно этой инициативе, с 2025 года оплатой планируется обложить проезд по дорогам регионального значения, а ещё десять лет спустя платным может стать проезд по всем категориям дорог, включая дорожную сеть городских агломераций.