Ученые выяснили период сохранения антител к коронавирусу

Уровень антител к COVID-19 сохраняется у людей, перенесших заболевание в легкой или умеренной форме, в среднем в течение около пяти месяцев, выяснили американские ученые.

В исследовании участвовали около 30 тыс. человек, заболевших коронавирусом. Как говорят эксперты, антитела могут защитить от повторного заражения или ослаблять вирус, если человек вновь заразится.

Ранее британские ученые выяснили, что антитела после заболевания COVID-19 могут за несколько месяцев снизиться до такого уровня, что не будут защитой от повторного заражения, сообщает РБК.

Ранее в Роспотребнадзоре сoобщили, чтo люди с oпределенными гeнными мутaциями нe мoгут зaразиться коронавирусом.

Такая защита является "врожденной". Организм в этих случаях может быть невосприимчив к проникновению инфекции, либо проникновение вируса в клетки будет не таким интенсивным.