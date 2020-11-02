В Минске на акции протеста милиция открыла стрельбу

Белорусские силовики во время протестов в Минске 1 ноября стреляли в воздух из нелетального оружия.

Как сообщила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, милицейские стреляли в воздух для пресечения выхода на МКАД и на проспект Независимости.

По данным правозащитного центра "Весна", задержано 269 протестующих, большинство из них — в Минске. Среди них - россиянин Алексей Андреев, а также журналисты изданий "Новы час" и "Белсат", сообщает ТАСС.

Напомним, 25 октября в Белоруссии вышло на протестные мероприятия, по разным оценкам, 20 - 25 тыс. человек. В Минске прошел один из самых масштабных митингов. Экс-кандидат в президента Белоруссии Светлана Тихановская объявила, что 26 октября в стране пройдет общенациональная забастовка.