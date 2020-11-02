Додон: для избрания президента Молдавии понадобится второй тур

Молдавии понадобиться второй тур для избрания главы государства.

Такое заявление сделал действующий президент Игорь Додон. Он напомнил, что для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос.

Тем временем, по данным Центризбиркома, Додон набрал 36,4% голосов избирателей после обработки 73% протоколов.

Вместе с Додоном во второй тур выходит лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, у которой 30,9%, сообщает ТАСС.

В случае если ни один из кандидатов не набирает в первом туре выборов нужного числа голосов, второй тур должен быть назначен на 15 ноября.