Силуанов: Санкции помогают России в развитии экономики

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что санкции помогают стране в развитии экономики.

При этом глава ВТБ Андрей Костин заявил о готовности России к любым новым санкциям. По его словам, ограничительные меры "стимулируют и подвигают нас к развитию собственной экономики".

По его словам, в случае новых санкций страна ответит "такими же методами", сообщает "Коммерсант".

Напомним, Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести российских чиновников и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Постановление опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.