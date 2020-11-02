02 Ноября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Taylor Weidman/Bloomberg

Зеленский обвинил Конституционный суд страны

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение Конституционного суда страны об отмене уголовного наказания за недостоверное декларирование сделано в интересах старых элит.

По словам главы государства, ряд олигархов готовили заговор против Украины и лично президента, а решение Конституционного суда — это его «публичное проявление».

"Ну не хотят старые элиты платить по каким-либо счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные годы бесконтрольной жизни",— написал президент Украины на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, после проверок декларации чиновников Конституционный суд начал ускоренно рассматривать и отменять фундаментальные законы.

Ранее Зеленский попал в очередной скандал. Он побывал вблизи линии разграничения в Донбассе, и пресс-служба президента опубликовала фото, как Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак едят, а у сидящих рядом военных даже нет тарелок и они сидят с опущенными под стол руками.

Позже, когда возник скандал, пресс-служба добавила и другие фото, на которых едят уже все. Очевидно, еду приносили порциями, но голодный президент начал есть раньше всех, не дожидаясь, пока принесут всем.

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Зеленский обвинил Конституционный суд страны

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Теги: Зеленский, Украина, олигархи



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