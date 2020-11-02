На шахте в Коми произошло задымление

Прокуратура Коми начала проверку после задымления, которое случилось в нефтяной шахте "Яреганефть".

Известно, что всех горняков вывели на поверхность. По данным спасателей, на участке находились 82 человека.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Шахта принадлежит ООО "Лукойл-Коми", сообщает ТАСС.

Напомним, в конце сентября в Воркуте при ЧП на шахте "Северной" компании "Воркутауголь". На территории шахты произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями.

Пресс-служба компании "Воркутауголь", которой принадлежит шахта, сообщила о гибели двух человек.