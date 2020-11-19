Опубликован новый список погибших в Карабахе

Министерством Обороны НКР в четверг был опубликован новый список погибших военных в Карабахе. Так в списке числится 23 фамилии.

До этого в среду Минобороны также опубликовало список, в который были включены 1 тыс. 585 погибших. Даты гибели военнослужащих не указываются.

Напомним, что до этого Совет Федерации одобрил задним числом ввод миротворческого контингента в Нагорный Карабах. Сенаторы не просто одобрили обращение президента – они буквально праздновали "триумф российской внешней политики".