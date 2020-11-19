Объем экспорта продукции АПК из Челябинской области превысил 124 млн долларов

Депутаты комитета ЗСО по аграрной политике рассмотрели вопрос о ходе реализации в 2020 году регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Челябинской области", передает корреспондент Накануне.RU.

В 2020 г. экспорт продукции АПК из региона должен был увеличиться до 170 млн долларов США или в натуральном выражении до 188, 2 тыс. т. Однако, по состоянию, на 25 октября, экспорт составил 124, 6 млн долларов или порядка 144 тыс. т. Уровень достижения показателя составил 64,6%.

При этом целевые показатели регионального проекта уже достигнуты по экспорту масложировой и зерновой продукции. По итогам года ожидается выполнение плановых показателей по экспорту мясной и молочной продукции. Риски существуют по группе товаров пищевой и перерабатывающей промышленности. Индикативный показатель выполнен только на 41%, поскольку до 66% поставок приходится на экспорт товаров в республику Казахстан, который существенно снизился в период пандемии по коронавирусу.

По данным министерства, по итогам года экспорт продукции АПК составит порядка 145 млн долларов, это порядка 85% от индикативного показателя.

В связи с этим на федеральном уровне были скорректированы плановые показатели для региона. Так, в 2021 г. экспорт продукции АПК должен увеличиться до 166,9 млн долларов, в 2022 г. – до 179,7, в 2023 – до 191 млн, а в 2024 г. – 207,5 млн. Стоит отметить, что предыдущие показатели предусматривали увеличение экспорта к концу 2024 г. до 292 млн долларов.

В целях активизации экспорта продукции АПК продолжаются работы по льготному кредитованию российских участников международного рынка. Так, с ПАО "Макфа" заключено соглашение по предоставлению линии льготного долгосрочного кредитования на сумму 450 млн руб.

Южноуральские компании экспортеры продолжили свою инвестиционную деятельность. В частности, ООО "Ресурс" в первом квартале 2021 года завершит строительство производственного-логистического комплекса на общую сумму 3,8 млрд руб. Это позволит нарастить производство круп, по данным предприятиям, со 125 тыс. тонн до 215 тыс. тонн к 2025 году и увеличить объем экспорта с 7 млн долларов до 32 млн.

Экспорториентированные проекты также реализуют компания "Макфа" и "Перый хлебокомбинат". "Макфа" приступила к установке мельницы для переработки твердой пшеницы, сумма вложений составляет 500 млн руб. Еще 500 млн рублей инвестирует в обновление производства и установку новых линий "Первый хлебокомбинат".