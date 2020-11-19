В Челябинской области запретили дискотеки и ограничили работу ресторанов в ночное время из-за COVID-19

В Челябинской области вводятся дополнительные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ.

Концерты с участием зрителей теперь можно будет проводить только по согласованию с областным минкультом и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

С 1 декабря и до 10 января запрещается обслуживание посетителей в ночное время в ресторанах, кафе и барах. Ограничение на работу заведений общественного питания будет действовать с 23.00 до 6.00.

Добавим, что на курьерскую доставку и на торговлю на вынос это ограничение не распространяется.

Ранее региональные власти сообщили, что не планируют вводить в регионе локдаун из-за коронавируса.