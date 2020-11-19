В Пермь направили самолет с лекарствами

Завод "Фармасинтез" направил из Иркутска в Пермь 15 тысяч упаковок препарата "Номидес", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

В настоящий момент самолет с препаратами приземлился в Москве. В аптеки Пермского края лекарство поступит в начале следующей недели.

"Номидес" (активное вещество​ осельтамивир) – препарат для лечения гриппа типа А и В, может применятся для профилактики и лечения коронавируса.

В минздраве отмечают, что поставка лекарства стала возможна благодаря переговорам губернатора Дмитрия Махонина с производителем. В регион ранее уже поставили крупные партии препаратов:​ 100 тыс. упаковок "Арбидола", 10 тыс. пачек "Азитромицина" и 150 тыс. упаковок "Парацетамола".

На​ совещании с аптечными сетями Дмитрий Махонин подчеркивал значимость обеспечения лекарствами жителей региона. Проблему дефицита лекарств он связал с введением новой системы маркировки.

"Краевые власти и я лично сделаем всё, чтобы максимально оперативно доставлять лекарства в аптеки региона. От этого зависит​ здоровье и​ жизнь наших земляков", - заявил он.