В Пермь направили самолет с лекарствами
Завод "Фармасинтез" направил из Иркутска в Пермь 15 тысяч упаковок препарата "Номидес", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.
В настоящий момент самолет с препаратами приземлился в Москве. В аптеки Пермского края лекарство поступит в начале следующей недели.
"Номидес" (активное вещество осельтамивир) – препарат для лечения гриппа типа А и В, может применятся для профилактики и лечения коронавируса.
В минздраве отмечают, что поставка лекарства стала возможна благодаря переговорам губернатора Дмитрия Махонина с производителем. В регион ранее уже поставили крупные партии препаратов: 100 тыс. упаковок "Арбидола", 10 тыс. пачек "Азитромицина" и 150 тыс. упаковок "Парацетамола".
На совещании с аптечными сетями Дмитрий Махонин подчеркивал значимость обеспечения лекарствами жителей региона. Проблему дефицита лекарств он связал с введением новой системы маркировки.
"Краевые власти и я лично сделаем всё, чтобы максимально оперативно доставлять лекарства в аптеки региона. От этого зависит здоровье и жизнь наших земляков", - заявил он.