Свердловским перевозчикам пообещали компенсировать затраты на профилактику COVID-19

Правительство Свердловской области приняло постановление о направлении из бюджета региона 8,6 млн рублей в качестве субсидий автотранспортным предприятиям и автовокзалам.

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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, решение принято на заседании 19 ноября. Деньги будут выделены для компенсации затрат на санитарную обработку, связанную с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Проект постановления подготовлен по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Обработку подвижного состава, автовокзалов и автостанций перевозчики и сотрудники станций начали проводить с марта 2020 года вместе с введением режим повышенной готовности. Тогда же сотрудников начали обеспечивать средствами индивидуальной защиты и антисептиками", - рассказал исполняющий министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев.

По его словам, принятое постановление позволит возместить часть затрат предприятий на проведение санитарной и дезинфицирующей обработки, а также на приобретение одноразовых защитных масок и перчаток, кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток для обработки рук.

Получить субсидию смогут частные автобусные предприятия, выполняющие регулярные рейсы на межмуниципальных маршрутах, а также владельцы автовокзалов и автостанций. В Свердловской области насчитывается более 20 таких организаций.

Для этого им необходимо до 27 ноября подать соответствующую заявку в министерство транспорта и дорожного хозяйства. Размер субсидии будет рассчитан исходя из количества автобусов, рейсов и числа сотрудников, а в случае с автовокзалами будет учитываться площадь помещений.

Стоит отметить, что с начала действия режима повышенной готовности автобусы, работающие на межмуниципальных маршрутах, обрабатываются дезинфицирующими средствами по несколько раз в день: перед выходом на маршрут и после каждого рейса на автовокзале или автостанции. Также обрабатываются сами здания вокзалов и станций.