Власти Перми вновь продлевают срок действия проездных для школьников и студентов, но есть условие

По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова для школьников и студентов краевой столицы в очередной раз продлят срок действия проездных документов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Решение принято из-за перевода учащихся на дистанционное обучение. Сейчас формируются списки держателей льготных проездных. Дата продления будет определена после завершения режима действия ограничений.

Речь идет о тех проездных, которые были пополнены до 16 ноября. Важное условие - с 23 ноября и до конца ограничений, по ним не должно быть совершено ни одной поездки. Это необходимо для автоматического определения пользователей проездных документов, переведенных на дистанционное обучение.

Пополнение будет осуществляться на количество неизрасходованных поездок. В случае с безлимитными тарифами их действие будет продлено на количество дней, выпавших на время действия режима самоизоляции. Это будет сделано автоматически, держателям карт никуда специально обращаться не придется.

Ранее власти уже продлевали срок действия проездных - такая практика применялась почти для 70 тыс. проездных карт.