19 Ноября 2020
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Схиигумен Сергий (Романов) (2020) | Фото: Накануне.RU

На сайте Московского патриархата появились "черные списки" лжесвященников

На сайте синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата появился раздел с "черными списками".

Официально она называется Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет".

"В этом разделе опубликован список лиц, выдающих себя за священнослужителей, в том числе раскольников. Лжесвященники занимаются "проповедью" в интернете, тем самым вводя в заблуждение верующих. Также в разделе размещен перечень онлайн-ресурсов, ведущих несанкционированный сбор пожертвования от лица Русской Православной Церкви. Некоторые из этих ресурсов вызывают подозрения в мошенничестве", - написал в своем telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что списки будут дополняться.

В разделе с мошенническими сайтами сейчас ссылки на два десятка ресурсов. "На многие из этих ресурсов регулярно поступают жалобы верующих. В лучшем случае данные сайты взимают значительную комиссию за свою работу, а в худшем пожертвования не доходят до адресата", - отмечают авторы "черного списка".

В разделе "лжесвященство" десять фамилий. Самая известная персона – бывший схиигумен Екатеринбургской епархии Николай Романов (он же Сергий), его конфликт с властями и РПЦ до сих пор широко освещается. Другие имена не так известны. Многие из них, по данным синодального отдела, были лишены сана или рукоположены такими же самозванцами.

"Лжесвященники ведут блоги и каналы на церковную тематику в социальных сетях, дают пастырские советы и принимают пожертвования, тем самым вводя в заблуждение верующих", - предостерегают в РПЦ.

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На сайте Московского патриархата появились "черные списки" лжесвященников

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Теги: лжесвященник, рпц, синодальный отдел, мошенники



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