19 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
(2020) | Фото: csu.ru

В Челябинске скончался известный археолог Геннадий Зданович 

19 ноября стало известно о смерти Геннадия Здановича, доктора исторических наук, археологические экспедиции под руководством которого открыли в 80-е годы прошлого века всемирно известные памятники Синташта, Аркаим, а затем и южноуральскую "страну городов" бронзового века.  

Как уточняют на сайте Челябинского госуниверситета, в октябре 82-летний ученый в кругу коллег отпраздновал очередной день рождения. Геннадий Зданович является одним из основоположников археологии в Челябинске, за многолетнюю трудовую деятельность дал путевку в научную жизнь многим и многим студентам и молодым ученым. Археолог с момента основания трудился в Челябинском университете, основал "Урало-Казахстанскую археологическую экспедицию" (УКАЭ), лабораторию археологии в университете, был одним из создателей заповедника "Аркаим". 

 

 

  

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В Челябинске скончался известный археолог Геннадий Зданович 

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Теги: Геннадий Зданович, УКАЭ,  Аркаим, археология 



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