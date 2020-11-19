Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви забил первый мяч за сборную Румынии

Полузащитник екатеринбургского "Урала" Эрик Бикфалви открыл счёт своим голам за сборную Румынии.

32-летний футболист впервые после долгого перерыва сыграл в официальном матче за сборную. Для него эта игра стала лишь 8-й за главную национальную команду своей страны.

В матче против Северной Ирландии в Белфасте Эрик вышел на замену на 74-й минуте при счёте 0:1. Уже спустя 7 минут ему удалось сравнять счёт, принеся своей команде ничью.

Отметим, что Румыния благодаря этому переместилась во вторую корзину жеребьёвки Чемпионата мира 2022 года в Катаре. Румыны опередили сборную России, проигравшую накануне крупно сборной Сербии. Наша команда опустилась в третью корзину и теперь в отборе к ЧМ нам достанутся более сильные соперники по рейтингу. Жеребьёвка пройдёт 7 декабря в швейцарском Цюрихе.