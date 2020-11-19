19 Ноября 2020
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Общество Пермский край
Березники (2017) | Фото:

Варламов включил Березники в число "умирающих" городов

Блогер Илья Варламов составил рейтинг "умирающих" городов, в который попал Березники, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Российская провинция вымирает. Год за годом её население сокращается. В первую очередь, уезжают молодые, талантливые, амбициозные. Когда город умирает, сразу рушится вся экономика. Простой пример: чтобы ваше любимое кафе работало, должен быть поток клиентов. Если клиентов нет, то кафе закроется", - написал он в своём Instagram.

Также и с магазином, рассуждает Варламов.

"В деревне, где живёт 100 человек, не может быть хорошего супермаркета, а в деревне, где живёт 10 человек, вообще не будет магазина, вместо него будет приезжать автолавка. При составлении рейтинга предпочтение отдавалось крупным городам и столицам регионов (от самых больших к самым маленьким). Некоторые города, население которых сократилось за последние годы в два раза и более, в рейтинг не попали из-за своих скромных размеров", - написал блогер.

Проиллюстрирован пост данными о населении различных городов в 2006 и 2019 гг. Для Березников этот показатель составляет 168,3 и 161,3 тыс. жителей.

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Варламов включил Березники в число "умирающих" городов

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Теги: Илья Варламов, блогер, Березники



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