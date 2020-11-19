Замглавы Кишертского района возглавила одноименный округ

Депутаты Кишертского муниципального округа выбрали главу муниципалитета, передает корреспондент Накануне.RU.

Им стала заместитель главы Кишертского района Наталья Колобова. Участие в конкурсе также принимали глава Андреевского сельского поселения Валерий Сыропятов и заместитель руководителя "Отдела по развитию муниципальной собственности Кишертского муниципального района" Антон Никитин.

Срок полномочий главы округа - пять лет.

Прежний глава муниципалитета Тамара Конопаткина возглавляла муниципалитет с 2006 г. Участвовать в конкурсе она не стала.