На Южном Урале одобрили законопроект о компенсации за горячее питание для детей с ограниченными возможностями здоровья

Депутаты на заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике одобрили законопроект о денежной компенсации взамен неполученного горячего питания для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона был внесен в ЗСО губернатором Челябинской области.

Поправки предлагается внести в методику расчёта субвенций местным бюджетам на обеспечение государственный гарантий реализации прав получения общедоступного бесплатного образования. Это позволит органам местного самоуправления обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, денежной компенсацией взамен неполученного горячего питания или сухим пайком.

Законопроект рекомендовано принять в первом и третьем чтениях.