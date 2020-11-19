19 Ноября 2020
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Экономика В России
новостройка, новая квартира, ипотека, новоселье, жилье (2020) | Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

Многодетным дадут право тратить 450 тыс. ипотеки на ремонт жилья

Многодетные семьи со следующего года смогут тратить госсубсидию в сумме 450 тыс. рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в декабре, пишут "Известия".
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Сейчас многодетные семьи имеют право только на погашение ипотечного кредита на покупку недвижимости. Новые меры будут способствовать улучшению жилищных условий и послужат импульсом для индивидуального жилищного строительства, считают авторы законопроекта. Ведь зачастую приобретается жилье, которое нуждается в ремонте.

Правительство дало положительный отзыв на инициативу, указав ряд замечаний. В частности, необходимо прописать механизм контроля за целевым использованием субсидии. Проект поддерживают и фракции Госдумы.

Как сообщало Накануне.RU, в России досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки. За десять месяцев банки выдали больше займов на жилье, чем за рекордный 2018 год, - более 3 трлн руб. Ранее правительство РФ распорядилось продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года. Однако банки в условиях второй волны коронавируса резко снизили одобрение ипотеки: в октябре более трети россиян, желающих приобрести жилье в ипотеку, получили отказ.

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Многодетным дадут право тратить 450 тыс. ипотеки на ремонт жилья

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Теги: ипотека, семья, многодетность, жилье



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