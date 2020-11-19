19 Ноября 2020
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Политика В России
Владимир Путин, обращение 11 мая (2020) | Фото: Youtube.com

Необходимости в новом обращении Путина к гражданам из-за пандемии нет, — Кремль

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии пока не планируется.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава государства делает заявления по мере того, как возникает необходимость, сейчас ее нет, передает ТАСС.

Ранее Путин несколько раз делал заявления в виде телеобращения по поводу ситуации с коронавирусом. В них глава государства объявлял о мерах поддержки граждан и экономики, в частности, о выплатах семьям с детьми.

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Необходимости в новом обращении Путина к гражданам из-за пандемии нет, — Кремль

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Теги: обращение путина, пандемия, дмитрий песков



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