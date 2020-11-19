Следователи завершили расследование неудачного ограбления банка в Екатеринбурге, в котором погиб человек

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту разбойного нападения 38-летнего жителя Краснодарского края на отделение банка Екатеринбурга. В результате неудачного ограбления был застрелен посетитель банка, который попытался оказать сопротивление грабителю.

"ЧП, о котором идет речь, произошло 18 октября 2019 года. В тот день в офис банка ворвался неизвестный с обрезом двуствольного ружья. Он выстрелил в камеру видеонаблюдения и потребовал у сотрудников финансового учреждения деньги. В руках нападавшего находился пакет с предметом, внешне похожим на взрывное устройство. Один из посетителей предпринял попытку задержать злоумышленника, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину. Остаться безнаказанным любителю чужих денег не удалось. "Гангстера" задержали посетители банка и передали прибывшим в эпицентр событий представителям охранного предприятия, те в свою очередь - подоспевшим полицейским. Обвиняемый является уроженцем Ростовской области", - рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области Накануне.RU также рассказали, что мужчина, проживающий с женой и малолетнем ребенком, с 2018 г. внезапно стал высказывать мысль об ограблении банка. Знакомые не предавали значения словам обвиняемого, поскольку ранее он не был судим, имел стабильную работу, высшее образование и устойчивые связи. Несмотря на это, мужчина все чаще стал употреблять алкоголь и закрываться в себе, а в один из дней тихо уехал в Тюмень. Своей семье он позже сказал, чтобы те больше на него не рассчитывали, а после и вовсе перестал отвечать на звонки.

Из Тюмени в Екатеринбург обвиняемый приехал в октябре 2019 г., где и поселился в одной из гостиниц. При себе мужчина уже имел ранее незаконно приобретённый обрез ружья, изготовленный самодельным способом из охотничьего ружья модели "ТОЗ-63" 16-го калибра, а также боеприпасы к нему.

Разрабатывая план, обвиняемый нацелился на отделение одного из банков по ул. Малышева в Екатеринбурге. Снарядив обрез ружья двумя патронами, взяв с собой куртку-дождевик и маску из полимерного материала (для исключения своего последующего опознания), утром 18 октября того же года, мужчина на такси прибыл к указанному отделению банка. Непосредственно перед нападением гражданин употребил спиртное, поэтому находился в состоянии алкогольного опьянения.

У мужчины, который попытался остановить неудавшегося грабителя, остались жена и малолетняя дочь. Сам же гражданин, совершив мужественный и самоотверженный поступок с целью защиты жизни других людей, скончался на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проделан значительный объем работы. Так, были проведены проведены выемки, осмотры мест происшествия и предметов, проанализированы детализации телефонных соединений и переписка нападавшего в мессенджерах, допрошены потерпевшие и свидетели (в том числе проживающие в других субъектах РФ). По уголовному делу также проведен комплекс судебных экспертиз: судебно-медицинские, трасологические, молекулярно-генетические и другие.

В отношении обвиняемого проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно заключению которой, гражданин страдал в момент совершения данных деяний и страдает в настоящее время тяжелым хроническим психическим расстройством, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По итогам расследования, материалы уголовного дела направлены следователем СКР в Свердловский областной суд для решения вопроса о применении в отношении гражданина принудительных мер медицинского характера.