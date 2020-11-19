19 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
аптека лекарства (2016) | Фото:

"В аптеках многих лекарств нет". Челябинские депутаты потребовали от министра решить вопрос с лекарственным обеспечением

При Законодательном собрании Челябинской области будут созданы депутатские группы контроля за лекарственным обеспечением. Соответствующее решение было принято на заседании комитета по социальной политике, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты рассмотрели вопрос о состоянии лекарственного обеспечения населения региона для лечения коронавирусной инфекции. Как доложил министр здравоохранения области Юрий Семенов, из областного бюджета было выделено 67,3 млн руб., на которые были приобретены лекарственные препараты для пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении. Препараты выданы 11 тыс. 296 пациентов.

Еще 130 млн руб. регион получил из федерального бюджета. В настоящий момент заключены контракты на 119,2 млн руб. Как заверил министр, в начале декабря все контракты будут заключены на 100%. Однако он отметил, что есть позиции, по которым имеются определенные проблемы, но они решаются.

Однако доклад министра не устроил депутатов ЗСО.

"Я сегодня не понял, насколько мы готовы к тому, чтобы бороться с коронавирусом? Надо конкретно докладывать и четко по теме, которая обозначена. Вы готовы обеспечить и больницы, и людей, которые лечатся на дому, необходимыми лекарствами. Мы провели первый рейд, который показал, что в аптеках многих лекарств нет", - отметил спикер областного парламента Владимир Мякуш.

Министр отметил, что на данный момент все медицинские организации приобрели необходимые медикаменты, препараты раздаются на амбулаторном этапе. Федеральные средства в размере 130 млн руб. контрактуются.

Руководитель Росздравнадзора по Челябинской области Лариса Землянская рассказала, что все госпитальные базы обеспечены лекарственными препаратами, но есть проблемы с наличием препаратов в розничной аптечной сети. Кроме того, есть проблема с ценообразованием.

"Мы видим, что возросла цена по парацетамолу. Мы данную информацию передали в ФАС, чтобы разобрались с этой ситуацией. По предварительным данным, цена возросла от поставщика. 5 рублей у поставщика стоил парацетамол, сейчас производитель выставляет 57 рублей. Данная ситуация доведена до правительства РФ для того, чтобы работали с производителем", - подчеркнула она.

Владимир Мякуш сообщил, что в рамках депутатских округов будут созданы группы контроля, которые будут контролировать как наличие препаратов в аптеках, так и цены на них. Депутаты на заседании отметили, что к ним поступают жалобы от жителей на отсутствие назначаемых препаратов.

По итогам заседания комитета депутаты обязали региональный минздрав принять экстренные меры по обеспечению лекарствами.

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"В аптеках многих лекарств нет". Челябинские депутаты потребовали от министра решить вопрос с лекарственным обеспечением

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Теги: аптека, коронавирус, лекарство, препарат, контроль, Владимир Мякуш,



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