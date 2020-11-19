19 Ноября 2020
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столовая, СНГ, Сургутнефтегаз (2020) | Фото: vk.com/kinform/Руслан Байрамов

Столовую "Сургутнефтегаза" оборудовали защитными экранами

В столовой "Сургутнефтегаза" установили защитные экраны. Фотография обеда вахтовиков опубликована в группе "К-информ" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Снимок прислал один из подписчиков группы. На нем видно, что обедающих сотрудников "СНГ" разделяет защитный экран. За одним столом сидят не более двух человек. Столы расставлены так, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

Эти меры введены в компании в соответствии с приказом главного санитарного врача России для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.

столовая, СНГ, Сургутнефтегаз(2020)|Фото: vk.com/kinform/Руслан Байрамов

Отметим, что ранее на предприятии были зафиксированы очаги коронавируса, в результате сразу несколько территорий Югры были "закрыты".

"Сургутнефтегаз" осуществляет деятельность в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской.

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Столовую "Сургутнефтегаза" оборудовали защитными экранами

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Теги: коронавирус, Сургутнефтегаз, СНГ, защитные экраны



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