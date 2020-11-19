В России может быть создан единый госзаказчик в сфере строительства

19 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
строительство школы в Нижнем Тагиле (2018) | Фото: Накануне.RU

В России может быть создан единый госзаказчик в сфере строительства

В России готовится создание публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства", которая займется архитектурным проектированием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом зданий и сооружений, находящихся в госсобственности. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.
Читайте также:

Об этих планах на прошлой неделе заявил новый и.о. министра строительства и ЖКХ Ирек Файзулин. По его словам, это необходимо, так как в ведение Минстроя перешел ряд федеральных казенных учреждений по направлению "образование", "здравоохранение", "спорт", "культура". Нормы законопроекта не будут распространяться на объекты обороны и безопасности, транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, объекты "Росатома" и "Роскосмоса".

"Единый заказчик" будет заниматься тем госзаказом, по которому срываются сроки, появляются объекты незавершенного строительства, внепланово возрастают расходы.

Ранее замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил, что почти всегда строительство социальных объектов идет с нарушением планов.

В Правительстве рассчитывают на принятие закона о едином госзаказчике в строительстве до конца 2020 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что единый госзаказчик должен появиться и в строительстве транспортной инфраструктуры.

При этом отмечается, что могут возникнуть проблемы с объектами реставрации, за которые отвечает Минкультуры. Законодатели обещают, что слияния реставрации и строительства не будет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России может быть создан единый госзаказчик в сфере строительства

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: строительство, госкзаз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети