В России может быть создан единый госзаказчик в сфере строительства

В России готовится создание публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства", которая займется архитектурным проектированием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом зданий и сооружений, находящихся в госсобственности. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.

Об этих планах на прошлой неделе заявил новый и.о. министра строительства и ЖКХ Ирек Файзулин. По его словам, это необходимо, так как в ведение Минстроя перешел ряд федеральных казенных учреждений по направлению "образование", "здравоохранение", "спорт", "культура". Нормы законопроекта не будут распространяться на объекты обороны и безопасности, транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, объекты "Росатома" и "Роскосмоса".

"Единый заказчик" будет заниматься тем госзаказом, по которому срываются сроки, появляются объекты незавершенного строительства, внепланово возрастают расходы.

Ранее замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил, что почти всегда строительство социальных объектов идет с нарушением планов.

В Правительстве рассчитывают на принятие закона о едином госзаказчике в строительстве до конца 2020 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что единый госзаказчик должен появиться и в строительстве транспортной инфраструктуры.

При этом отмечается, что могут возникнуть проблемы с объектами реставрации, за которые отвечает Минкультуры. Законодатели обещают, что слияния реставрации и строительства не будет.