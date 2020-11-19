Создатели вакцины "Спутник V" подали заявку на регистрацию в ВОЗ
Создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию препарата в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения, сообщила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью "Эхо Москвы".
"ВОЗ пока не объявляла ни одну вакцину, так как каждая вакцина должна сперва пройти через систему оценки Emergency Use Listing. Это условная сертификация, которая делается в случае пандемии, - рассказала Вуйнович. - Такую сертификацию должны пройти все вакцины в стране, в РФ производители вакцины "Спутник V" уже подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ".
В России "Спутник V" получил регистрацию "с условиями" – разработчики обязаны продолжить пострегистрационные клинические исследования (чем они, собственно, и заняты).
Между тем, в ближайшее время регистрацию будут получать еще несколько вакцин европейских и американских производителей. Так, в Pfizer не исключили, что могут подать заявку на регистрацию своей вакцины в России.