19 Ноября 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Создатели вакцины "Спутник V" подали заявку на регистрацию в ВОЗ

Создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию препарата в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения, сообщила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью "Эхо Москвы".
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"ВОЗ пока не объявляла ни одну вакцину, так как каждая вакцина должна сперва пройти через систему оценки Emergency Use Listing. Это условная сертификация, которая делается в случае пандемии, - рассказала Вуйнович. - Такую сертификацию должны пройти все вакцины в стране, в РФ производители вакцины "Спутник V" уже подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ".

В России "Спутник V" получил регистрацию "с условиями" – разработчики обязаны продолжить пострегистрационные клинические исследования (чем они, собственно, и заняты).

Между тем, в ближайшее время регистрацию будут получать еще несколько вакцин европейских и американских производителей. Так, в Pfizer не исключили, что могут подать заявку на регистрацию своей вакцины в России.

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Создатели вакцины "Спутник V" подали заявку на регистрацию в ВОЗ

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Теги: спутник v, вакцина от коронавируса, регистрация, воз



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