19 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
градусник, холод в квартире (2020) | Фото: ОНФ Челябинской области

"Ходим дома в одежде и бурках!" Прокуратуру "просветили" о тепле в домах южноуральцев

Активисты из "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Челябинской области направили в прокуратуру региона список домов в муниципалитетах, где жители систематически жалуются на проблемы с теплоснабжением. Среди наиболее проблемных точек на карте Южного Урала – Златоуст и Агаповский район, сообщили Накануне.RU в организации.

Сообщения о проблемах с теплом поступают в ОНФ со всей Челябинской области. Люди сообщают, что температура в квартирах в некоторых муниципалитетах не превышает 15 градусов тепла, а управляющие компании и местные власти либо игнорируют жалобы, либо ссылаются на устаревшее оборудование. Активисты ОНФ отмечают, что число сообщений резко увеличилось с 16 ноября, когда ночная температура воздуха опустилась до минус 18 градусов, а в отдельных территориях достигала минус 25 градусов.

(2020)|Фото: ОНФ Челябинской области

"Ожидаемо много жалоб приходит из Златоуста, который наряду с Агаповским районом в этом году не прошел проверку Ростехнадзора и не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Вопреки заверениям министерства строительства и инфраструктуры о том, что на подаче тепла в социальные объекты и жилые дома факт неполучения паспорта готовности не отразится, и отопление будет обеспечено в полном объеме, мы получаем сообщения, говорящие об обратном", – рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

"Отопление никакое. Хожу дома в куртке и бурках. А оплачиваю больше двух тысяч рублей за тепло каждый месяц", – пожаловалась жительница Златоуста Галина Гареева-Толматова.

Из года в год возникают проблемы с теплоснабжением части домов военного городка в Чебаркуле. В некоторых домах на улице Каширина термометр внутри помещения показывает 14 градусов, в доме появились сырость и плесень. Но проблемы испытывают даже жители областного центра. Как говорят в ОНФ, жителям общежития на улице Челябинского района в Металлургическом районе предложили самостоятельно… скинуться и купить насос, без которого, мол, батареи в домах не потеплеют. Фиксируются жалобы в том же Металлургическом районе жильцов улиц Дегтярева, Богдана Хмельницкого, Байкальской.

"Представители Народного фронта просят надзорные органы проверить все перечисленные факты и принять меры в отношении бездействующих чиновников во всех случаях, где нарушения подтвердятся", - говорится в обращении южноуральского ОНФ.

градусник(2020)|Фото: ОНФ Челябинской области

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"Ходим дома в одежде и бурках!" Прокуратуру "просветили" о тепле в домах южноуральцев

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Теги: ОНФ, Антон Неверов, теплоснабжение



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