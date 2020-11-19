19 Ноября 2020
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Площадка &quot;Сказки Дедушки Мороза&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба парка Маяковского

В Парке Маяковского откроется зимняя площадка "Сказки Дедушки Мороза"

На территории Парка Маяковского в Екатеринбурге открывается зимняя площадка – "Сказки Дедушки Мороза". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе парка, в этом году локация объединит в себе сразу три популярных аттракциона: усадьбу Деда Мороза, городскую ферму "Морковкино" и Городок сказок. Площадка откроется в середине декабря и будет полностью соответствовать всем эпидемиологическим правилам безопасности.

"Большая территория новой площадки позволяет соблюдать дистанцию и не контактировать с другими посетителями. Также "Сказки" могут посещать организованные группы - например, школьники из одного класса. Онлайн-продажи билетов откроются с начала декабря на сайте зимней кампании Парка Маяковского. В "Сказках" также можно будет купить фирменный подарок", - рассказали в пресс-службе парка.

Площадка "Сказки Дедушки Мороза"(2020)|Фото: Пресс-служба парка Маяковского

Кроме того, 1 декабря в Парке запускается Почта Деда Мороза. Письмо с пожеланиями или поздравлениями с Днем рождения, который празднуется 18 ноября, можно отправлять до конца текущего года. Ответные поздравления от Дедушки Мороза будут отправлены в течение января, но только тем, кто верно укажет обратный адрес на конверте.

Напомним, что Городок сказок был открыт еще в 1991 г. К сожалению, излюбленный посетителями парка пассажирский поезд, которые следовал по маршруту Городка, не прошел техническое освидетельствование. В связи с этим, на месте рельсов появится пеший маршрут.

Гости в собственном темпе, не торопясь, смогут насладиться видами заснеженного замка, зайти в гости к Снежной Королеве, пройтись по деревне мимо избушки Бабы Яги, заглянуть в таинственный грот Бажова и все это под теплый свет иллюминации. На входе посетителей будут ждать ручные северные олени, а в самом городке – еноты, кролики и сова, которых можно угостить специальным кормом. В конце прогулки посетителей встретит Дед Мороз.

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В Парке Маяковского откроется зимняя площадка "Сказки Дедушки Мороза"

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Теги: Сказки, Дед Мороз, Парк Маяковского, Городок сказок, Почта Деда Мороза



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