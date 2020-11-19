В России в аптеках возник дефицит йодомарина

В российских аптеках наблюдается дефицит препарата "Йодомарин", который применяется при недостатке йода в организме и для профилактики заболеваний щитовидной железы, пишет РБК.

Падение продаж препарата началось в середине сентября. Аптечные сети со ссылкой на производителя сообщили, что дефицит планируется ликвидировать к концу ноября.

Точная причина исчезновения средства неизвестна. Одни представители фармацевтических компаний считают, что препарат стал пропадать из-за проблем с производством, другие связывают ситуацию с режимом работы системы маркировки.

Накануне ОНФ доложила Владимиру Путину о жалобах на дефицит лекарств в аптеках. Так, самый востребованный препарат от коронавируса – "Фавипиравир" – полностью отсутствует в 85% аптек. В 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные средства.