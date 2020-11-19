19 Ноября 2020
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Политика Челябинская область
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале депутаты комитета ЗСО одобрили законопроект о трехдневном голосовании на выборах

Депутаты комитета ЗСО по законодательству одобрили законопроект о проведении голосования на выборах в течение нескольких дней, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона подготовлен в целях приведения законов Челябинской области в соответствие с федеральным законодательством. Он предусматривает возможность проведение голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.

Кроме того, по решению избирательных комиссий голосование может проводиться с использованием дополнительных возможностей. Речь, в частности, идет о голосовании вне помещений, например, на придомовых территориях, на территориях общего пользования, в иных местах, а также голосование групп участников избирателей, которые проживают либо находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено.

"Здесь есть интересные новеллы. Во-первых, как быть с гражданином, который достигает возраста 18 лет на один из трех дней. В законе установлено, что он имеет право голосовать по достижении 18 лет в последний день, а в тех случаях, когда его избирают, ему должно исполниться 18 лет по состоянию на первый день голосования", - отметил председатель комитета ЗСО Анатолий Брагин.

Добавим, что решение о трехдневном голосовании принимает избирательная комиссия, организующая выборы.

Депутаты одобрили проект закона и рекомендовали принять его в первом и третьем чтениях.

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На Южном Урале депутаты комитета ЗСО одобрили законопроект о трехдневном голосовании на выборах

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Теги: голосование, выборы, ЗСО,



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