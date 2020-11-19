19 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Вырубка деревьев в Асбесте (2020) | Фото: В.Н. Горелых

Уголовное дело по факту вырубки деревьев в Асбесте направлено в суд

В Асбестовский городской суд направлено уголовное дело по факту незаконной вырубки лесных насаждений в особо крупном размере. По оценкам специалистов ущерб для лесного фонда РФ составил более 1,4 млн руб.

"В ходе предварительного следствия установлено, что жители Асбеста 1969 и 1986 года рождения в августе 2019 года, выполняя работы по договору субподряда по расчистке от лесных насаждений и расширению до нормативной величины охранной зоны линий электропередач, незаконно спилили около 100 деревьев хвойных и лиственных пород на территории Рефтинского участкового лесничества ГКУ "Сухоложское лесничество",- сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Помимо этого, в рамках расследования, правоохранители выявили еще один факт нарушения законодательства. Так в ноябре-декабре 2018 г. жители Асбеста также осуществили незаконную вырубку нескольких лиственных деревьев на участке леса за Асбестовским городским кладбищем № 2, вдоль газотрассы.

Оба фигуранта уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

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Уголовное дело по факту вырубки деревьев в Асбесте направлено в суд

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Теги: Асбест, черные лесорубы, вырубка деревьев, лес, суд, Горелых



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