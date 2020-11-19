19 Ноября 2020
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Спорт Пермский край
Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: bowandtie.ru

В Перми заключено первое муниципально-частное партнёрство – построят спорткомплекс

В Перми заключено первое соглашение о муниципально-частном партнёрстве. Администрация города и ООО "Спортивная инфраструктура" договорились о строительстве и эксплуатации спорткомплекса. Он расположится по адресу Звонарёва, 1а в Мотовилихе, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Ранее теннисный корт – к слову, самовольная постройка – был в микрорайоне Ива – по адресу художника Зеленина, 1а. Мэр Перми Дмитрий Самойлов поручил комитету по физической культуре и спорту создать аналогичный объект в соседнем микрорайоне. Только уже на законных основаниях.

В итоге мэрия в лице спортивного комитета заключила соответствующее соглашение с ООО "Спортивная инфраструктура". Частный партнёр за свой счёт создаст спорткомплекс и будет использовать его для оказания услуг, а администрация даст землю, на которой будет построено учреждение.

В спорткомплексе будут проходить, например, тренировки по большому теннису и лёгкой атлетике – по планам, там будет минимум три теннисных корта. Срок действия соглашения – 12 лет. Комплекс появится в течение двух лет с даты подписания соглашения. После часть времени на теннисных кортах будет безвозмездно предоставлено городу для бесплатных муниципальных услуг по спортивной подготовке по теннису.

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В Перми заключено первое муниципально-частное партнёрство – построят спорткомплекс

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Теги: администрация Перми, Дмитрий Самойлов, спорткомплекс



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