В Прикамье с начала пандемии вывезли более 402 тонн опасных медицинских отходов

За восемь месяцев с начала пандемии региональный оператор по обращению с ТКО Прикамье "Теплоэнерго" вывез и обезвредил более 402 тонн медицинских отходов класса "В", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Отходы собирают в сменные контейнеры, которые проходят обработку и дезинфекцию. Потом их сжигают на специальных установках. Автомобили, на которых отходы перевозят - оснащены системой спутниковой навигации и оборудованы системами обеззараживания воздуха.

По поручению главы региона Дмитрия Махонина, организация заключила договоры с 28 больницами края. Сейчас "Теплоэнерго" обслуживает по договору семь медицинских организаций Прикамья, в том числе городскую клиническую больницу № 3 в Перми и четыре медучреждения в Березниках, Соликамске и в краевой столице, где лечат пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Также региональный оператор контролирует вывоз отходов из больниц, которые сами заключили договоры с подрядчиками.

В настоящий момент в регионе развернуто 4424 койки для пациентов с COVID-19 в 30 медицинских учреждениях. Для повышения безопасности жителей Прикамья в период пандемии губернатор Дмитрий Махонин поручил министерству ЖКХ и благоустройства и регоператору усилить контроль утилизации медицинскими организациями медицинских отходов.