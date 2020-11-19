19 Ноября 2020
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Общество В России
отец, семья, коляска, ребенок (2019) | Фото: torange.biz

Более половины россиян считают себя "настоящими мужчинами"

Российским мужчинам не занимать скромности. Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, 56% наших соотечественников считают, что обладают качествами "настоящего мужчины". Среди признаков последнего они называют мужественность, ответственность, порядочность и смелость.

"При этом чем выше должность, уровень дохода и чем больше размер их семьи, тем более выражена уверенность мужчины в своем соответствии образу", - цитирует РИА Новости авторов исследования.

Главной чертой "настоящего мужчины" стала мужественность – 13% опрошенных полагают, что без нее не обойтись. Ответственность на втором месте (11%), столько же у порядочности, еще 9% полагают, что настоящий мужчина силен физически. При этом самостоятельность и справедливость ассоциируются с "настоящим мужчиной" в меньшей степени.

Также российских мужчин спросили о том, в каком возрасте представитель сильного пола должен состояться в той или иной сфере. Оказалось, что определяющие события должны произойти до 30 лет: до 21 года мужчина должен покинуть родительский дом и найти работу, жениться в 25 лет, стать отцом – в 27.

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Более половины россиян считают себя "настоящими мужчинами"

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Теги: опрос, россияне, мужчина, мужские качества



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