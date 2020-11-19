19 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область
канализационный люк канализация (2016) | Фото: служба спасения СОВА

В Краснотурьинске 8-летний ребенок упал в канализационный люк

Прокуратурой Краснотурьинска проведена проверка в связи с падением школьника в канализационный колодец. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 9 октября текущего года. Около 11 утра 8-летний ребенок шел по территории, где раньше располагалась средняя школа, поскользнулся и упал в открытый канализационный люк.

В результате падения несовершеннолетний испытал нравственные и физические страдания, сильный испуг и эмоциональный стресс.

"МУП "Управление коммунальным комплексом" ненадлежащим образом исполняло свои обязанности по содержанию в исправном состоянии сооружений, коммуникаций и оборудования, осмотру систем водоснабжения и канализации на предмет технического состояния колодцев, наличия плотности прилегания крышек, целостности люков, что привело к падению несовершеннолетнего в канализационный колодец", - рассказали в прокуратуре.

Таким образом, из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками МУПа и отсутствия контроля со стороны руководства, пострадал несовершеннолетний. В связи с этим местная прокуратура внесла представление директору МУП "Управление коммунальным комплексом", по результатам рассмотрения которого главный инженер муниципального предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

По требованию прокуратуры, в настоящий момент канализационный колодец закрыт бетонной крышкой.

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В Краснотурьинске 8-летний ребенок упал в канализационный люк

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Теги: МУП, канализационный люк, колодец, ребенок, прокуратура



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