Медведев обыграл Джоковича и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.

Встреча завершилась в двух сетах: 6:3, 6:3. Для Медведева это уже вторая победа в группе после выигрыша у немца Александра Зверева в пером матче. Таким образом, россиянин обеспечил себе выход в полуфинал турнира досрочно.

Медведев - первый представитель России в полуфинале Итогового чемпионата АТР после Николая Давыденко, которому удалось одержать победу на турнире в 2009 году, отмечает портал championat.com. Отметим, что в этом году на турнире 8 лучших теннисистов мира играют сразу два россиянина, но Андрей Рублёв два своих матча в группе проиграл и потерял шансы выйти в 1/2 финала.

Соперником Медведева же на стадии 1/2 финала будет испанец Рафаэль Надаль или грек Стефанос Циципас. Во втором полуфинале сыграет австриец Доминик Тим, его соперником станет победитель пары Джокович-Зверев.

Добавим, что накануне ещё одно российско-сербское противостояние в спорте завершилось для нас неудачно: сборная России крупно проиграла сборной Сербии в матче футбольной Лиги наций.