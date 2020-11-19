Куйвашев пригласил Сербию на выставку "Иннопром-2021"

19 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область За рубежом
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев пригласил Сербию на выставку "Иннопром-2021"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным послом Сербии в России Мирославом Лазански.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, дипломат прибыл на Средний Урал с официальным визитом. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере экономики и торговли, медицины, образования, науки, архивного дела, молодежных программ, культуры и туризма.

Губернатор, отметив растущий товарооборот между областью и Сербией, предложил не только расширить номенклатуру взаимных поставок, но и рассмотреть возможность кооперационных проектов в рамках реализации национальных программ страны.

"Соглашение между странами ЕАЭС и Сербией по созданию зоны свободной торговли будет способствовать развитию прямых контактов между представителями уральского и сербского бизнеса. Наш регион обладает, к примеру, широкими возможностями по производству железнодорожного транспорта, энергетической и химической продукции. Наши предприятия могут принять участие в реализации проектов по развитию железных дорог и модернизации энергетических мощностей в Сербии", - заявил Евгений Куйвашев.

Мирослав Лазански(2020)|Фото: Официальный сайт посольства Республики Сербия

В свою очередь, Мирослав Лазански поблагодарил губернатора за конструктивные предложения и назвал первые практические шаги по расширению партнерства со Свердловской областью.

"Предлагаю на начальном этапе организовать сотрудничество на уровне торговых палат: палатой республики Сербии и региональной палаты. Это будет хорошей базой для дальнейшего развития сотрудничества в сфере экономики. Сербия также готова выходить на уральский рынок со своей продукцией, прежде всего, сельскохозяйственной – свежей и замороженной, молочной продукцией, сырами, саженцами цветов, качественной мебелью", - отметил дипломат.

В рамках встречи стороны договорились после нормализации эпидемиологической обстановки организовать обмен деловыми делегациями, а также совместную работу по подписанию меморандума о сотрудничестве и составить дорожную карту его реализации. Также Куйвашев пригласил сербскую сторону принять участие в работе выставки "Иннопром-2021", площадка которой позволит наполнить эти договоренности реальным содержанием.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев пригласил Сербию на выставку "Иннопром-2021"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сербия, посол, Куйвашев, Иннопром



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети