Куйвашев пригласил Сербию на выставку "Иннопром-2021"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным послом Сербии в России Мирославом Лазански.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, дипломат прибыл на Средний Урал с официальным визитом. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере экономики и торговли, медицины, образования, науки, архивного дела, молодежных программ, культуры и туризма.

Губернатор, отметив растущий товарооборот между областью и Сербией, предложил не только расширить номенклатуру взаимных поставок, но и рассмотреть возможность кооперационных проектов в рамках реализации национальных программ страны.

"Соглашение между странами ЕАЭС и Сербией по созданию зоны свободной торговли будет способствовать развитию прямых контактов между представителями уральского и сербского бизнеса. Наш регион обладает, к примеру, широкими возможностями по производству железнодорожного транспорта, энергетической и химической продукции. Наши предприятия могут принять участие в реализации проектов по развитию железных дорог и модернизации энергетических мощностей в Сербии", - заявил Евгений Куйвашев.

В свою очередь, Мирослав Лазански поблагодарил губернатора за конструктивные предложения и назвал первые практические шаги по расширению партнерства со Свердловской областью.

"Предлагаю на начальном этапе организовать сотрудничество на уровне торговых палат: палатой республики Сербии и региональной палаты. Это будет хорошей базой для дальнейшего развития сотрудничества в сфере экономики. Сербия также готова выходить на уральский рынок со своей продукцией, прежде всего, сельскохозяйственной – свежей и замороженной, молочной продукцией, сырами, саженцами цветов, качественной мебелью", - отметил дипломат.

В рамках встречи стороны договорились после нормализации эпидемиологической обстановки организовать обмен деловыми делегациями, а также совместную работу по подписанию меморандума о сотрудничестве и составить дорожную карту его реализации. Также Куйвашев пригласил сербскую сторону принять участие в работе выставки "Иннопром-2021", площадка которой позволит наполнить эти договоренности реальным содержанием.