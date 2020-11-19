19 Ноября 2020
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Сборная России по футболу (2020) | Фото: twitter.com/TeamRussia

Россия опустилась в третью корзину отбора на ЧМ-2022 и осложнила себе жребий

Сборная России по футболу крупно проиграла сборной Сербии в заключительном матче нынешнего розыгрыша Лиги наций UEFA.

Матч в Белграде завершился со счётом 0:5. Россия упустила возможность выйти в дивизион А Лиги наций и продолжит играть в дивизионе B. В параллельном матче Венгрия обыграла Турцию и вышла на первое итоговое место.

Неудачный результат с сербами (а также другие потерянные очки в ЛН и товарищеских матчах) и ничья сборной Румынии в матче с Северной Ирландией выбили российскую команду из первой двадцатки рейтинга FIFA среди европейских команд. Таким образом, перед отбором к Чемпионату мира 2022 года Румыния попала во вторую корзину европейской квалификации вместе со Швейцарией, Польшей, Швецией, Уэльсом, Украиной, Австрией, Словакией, Сербией и Турцией. Россия же теперь в третьей корзине с Ирландией, Северной Ирландией, Норвегией, Венгрией, Исландией, Шотландией, Чехией, Финляндией и Грецией.

Жеребьёвка состоится 7 декабря в швейцарском Цюрихе. В отборе сыграют пять групп по шесть команд и ещё пять групп по пять. 10 первых мест напрямую выйдут на ЧМ, 10 вторых + 2 сборные, ставшие лучшими на групповом этапе Лиги наций (но не занявшие первое или второе место в отборе), сыграют в плей-офф.

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Россия опустилась в третью корзину отбора на ЧМ-2022 и осложнила себе жребий

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Теги: футбол, сборная России, сборная Сербии, Лига наций, ЧМ-2022



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