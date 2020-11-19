Смертельное ДТП. На автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск Форд столкнулся с фурой "Магнита"

Сегодня около 7.40 на 344-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "Форд Транзит" и большегруза "МАН".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, жертвой аварии стал водитель Форда, который, по предварительным данным, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. На данный момент его личность выясняется. Предварительно мужчина является жителем Уватского района.

В ДТП также были травмированы водитель и пассажир "Ман", жители Исетского района Тюменской области, 1978 и 1993 годов рождения.

Движение по федеральной автодороге ограничено, на месте работают три наряда ДПС, регулируя движение. Объезд осуществляется через близлежащую парковку. Обстоятельства ДТП выясняются.