19 Ноября 2020
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Общество Тюменская область
ДТП на 344-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области (2020) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП. На автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск Форд столкнулся с фурой "Магнита"

Сегодня около 7.40 на 344-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "Форд Транзит" и большегруза "МАН".

ДТП на 344-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области(2020)|Фото: Госавтоинспекция Тюменской областиДТП на 344-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области(2020)|Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, жертвой аварии стал водитель Форда, который, по предварительным данным, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. На данный момент его личность выясняется. Предварительно мужчина является жителем Уватского района.

В ДТП также были травмированы водитель и пассажир "Ман", жители Исетского района Тюменской области, 1978 и 1993 годов рождения.

ДТП на 344-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области(2020)|Фото: Госавтоинспекция Тюменской областиДТП на 344-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области(2020)|Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение по федеральной автодороге ограничено, на месте работают три наряда ДПС, регулируя движение. Объезд осуществляется через близлежащую парковку. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Смертельное ДТП. На автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск Форд столкнулся с фурой "Магнита"

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Теги: ДТП, авария, смерть, Тюмень-Ханты-Мансийск



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