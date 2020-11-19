Депутаты комитета ЗСО одобрили поправки в закон об административных правонарушениях в Челябинской области

Депутаты комитета ЗСО по законодательству одобрили проект закона о внесении изменений в региональный закон об административных правонарушениях в Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, а также лицензионный контроль за данным видом деятельности осуществляет региональное министерство промышленности. За нарушение порядка осуществления лицензированного вида деятельности предусмотрена административная ответственность.

Протоколы об административных нарушениях за совершение данных правонарушений составляют должностные лица, уполномоченные субъектом РФ. Ранее эти полномочия осуществляло министерство экономического развития. Поскольку полномочия по лицензированию переданы министерству промышленности, подготовлен данный законопроект о передаче данных полномочий от министерства экономического развития министерству промышленности.

За осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований предусмотрены штрафы на граждан от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб., на должностных лиц от 3 до 4 тыс. руб., на юридических лиц от 30 до 40 тыс. За грубое нарушение предусмотрено в том числе приостановление деятельности до 90 суток.

В 2020 г. был введен мораторий на проведение проверок. Депутаты на заседании отметили, что, если в 2021 году будут проводиться проверки, необходимо "не перегибать палку", поскольку надо поддерживать бизнес. Поэтому действенной формой за первое нарушение будет предупреждение.

Депутаты одобрили законопроект и рекомендовали принять его в первом и третьем чтениях.