Депутаты комитета ЗСО одобрили поправки в закон об административных правонарушениях в Челябинской области

19 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

Депутаты комитета ЗСО одобрили поправки в закон об административных правонарушениях в Челябинской области

Депутаты комитета ЗСО по законодательству одобрили проект закона о внесении изменений в региональный закон об административных правонарушениях в Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, а также лицензионный контроль за данным видом деятельности осуществляет региональное министерство промышленности. За нарушение порядка осуществления лицензированного вида деятельности предусмотрена административная ответственность.

Протоколы об административных нарушениях за совершение данных правонарушений составляют должностные лица, уполномоченные субъектом РФ. Ранее эти полномочия осуществляло министерство экономического развития. Поскольку полномочия по лицензированию переданы министерству промышленности, подготовлен данный законопроект о передаче данных полномочий от министерства экономического развития министерству промышленности.

За осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований предусмотрены штрафы на граждан от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб., на должностных лиц от 3 до 4 тыс. руб., на юридических лиц от 30 до 40 тыс. За грубое нарушение предусмотрено в том числе приостановление деятельности до 90 суток.

В 2020 г. был введен мораторий на проведение проверок. Депутаты на заседании отметили, что, если в 2021 году будут проводиться проверки, необходимо "не перегибать палку", поскольку надо поддерживать бизнес. Поэтому действенной формой за первое нарушение будет предупреждение.

Депутаты одобрили законопроект и рекомендовали принять его в первом и третьем чтениях.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты комитета ЗСО одобрили поправки в закон об административных правонарушениях в Челябинской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: поправки, ЗСо, минпром, штраф,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети