19 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина, УрФУ (2019) | Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В ЦГБ №7 Екатеринбурга произошло задымление: пациентов эвакуировали

В Екатеринбурге эвакуировали пациентов городской больницы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 18 ноября поступил сигнал о задымлении в отделении гинекологии ЦГБ №7 на улице Вилонова в уральской столице. Произошло короткое замыкание электроприбора в одном из кабинетов на шестом этаже без последующего возгорания.

Людей в срочном порядке эвакуировали, 54 пациента временно разместили в другом отделении. После проверки и проветривания помещений все вернулись назад в свои палаты.

Как уточнили в МЧС, на место выезжали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава. Пострадавших в результате инцидента нет.

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В ЦГБ №7 Екатеринбурга произошло задымление: пациентов эвакуировали

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Теги: ЦГБ, задымление, Екатеринбург



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