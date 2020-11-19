Спрогнозированы сроки возможного спада заболеваемости COVID-19 в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал начало спада заболеваемости коронавирусом в России.

По его данным, заболеваемость почти во всех регионах начнет уменьшаться в конце ноября. Но Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская область, Карелия, Псковская область и Чечня преодолеют плато позже остальных, добавил Тавадян.

Специалист заявил РИА Новости, что в этих регионах наблюдается тяжелая ситуация.

Накануне Владимир Путин провел расширенное совещание по вопросу борьбы с коронавирусом. Президент отметил, что ситуация складывается непросто. "В целом по стране ситуация непростая, но контролируемая. В отдельных субъектах ситуация, мягко говоря, сложная. Самое тревожное – повышается уровень смертности. Низкая заболеваемость может вызывать беспокойство – какая там диагностика, эффективная ли", - заявил Путин.

18 ноября в России был снова поставлен антирекорд по суточной смертности от коронавируса – 456 погибших. Выявлено 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах.