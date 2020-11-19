В Екатеринбурге в ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы

Сотрудники ГИБДД Свердловской области выясняют обстоятельства автоаварии, в результате которого один человек погиб и еще двое получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГИБДД ГУ МВД России, 18 ноября около 16 часов на 15 км автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск произошло столкновение легкового и грузового автомобилей.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 перед началом движения не уступил дорогу" Камазу", двигавшемуся в попутном направлении, и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель автомашины "ВАЗа" - мужчина 1990 года рождения от полученных травм скончался на месте.

Травмы получили два пассажира "легковушки".

Напомним, суд приговорил 31-летнего жителя Карталы к 7 годам в колонии общего режима за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погибла женщина.

Авария произошла ночью 14 июля 2019 году на автодороге Снежный – Карталы. Пьяный мужчина за рулем КИА РИО выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Ладой 211440.