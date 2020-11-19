19 Ноября 2020
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Экономика В России
пицца Папа Джонс (2019) | Фото: Папа Джонс

На продукты с повышенным содержанием соли и сахара хотят ввести акцизы

Общественная палата России, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества предлагают ввести акцизы на продукты, в которых содержание сахара и соли на 100 грамм товара превышает 22,5 грамма и 2,5 грамма соответственно.

Речь идет о соусах, консервах, готовой мясной продукции, пицце, пельменей, фастфуде, сладких газированных напитках. Также могут быть введены акцизы на торты и пирожные.

Поступающие средства предполагается направить для профилактики неинфекционных заболеваний, таких как диабет второго типа, пишут "Известия".

Ранее в Госдуме раскритиковали инициативу Минфина повысить акцизы на табак.

По словам лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, это неэффективный способ решения проблем дефицита бюджета, так как деньги забирают из карманов граждан. Он призвал "не провоцировать табачные бунты на ровном месте". 

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На продукты с повышенным содержанием соли и сахара хотят ввести акцизы

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Теги: продукты, акцизы, цены



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