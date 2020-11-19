На рассмотрение депутатов внесен законопроект о борьбе с "серыми" сим-картами

В Госдуму внесен проект закона о борьбе с распространением "серых" сим-карт, их дистанционной регистрации и о возможности блокировать утерянные мобильные телефоны по номеру уникального идентификатора устройства (IMEI).

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, "серые" сим-карты чаще всего оформлены на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и раздаются бесплатно в местах массового скопления людей, поэтому пользователи могут безнаказанно совершать звонки о ложном минировании.

Также предлагается менять параметры встроенной сим-карты, чтобы сменить оператора связи не выходя из дома, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, в России с 1 июля 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI).

Платной процедура будет только для новых устройств, требование распространится в том числе на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно.