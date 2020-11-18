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Политика В России
(2004) |

Губернатор Ульяновской области уволил министра, сделавшего предложение главе района в Ницце

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил заместителя председателя правительства — министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По информации газеты "Коммерсантъ", чиновника уволили из-за полета в Ниццу на чешском бизнес-джете. Он организовал для своей гражданской супруги, главы района Марии Шпак отпуск, в ходе которого планировал сделать ей предложение. После этого его и ее отстранили от работы.

Чиновники утверждают, что оплачивали отпуск за свой счет, а перелет проходил на сборном рейсе, где каждое место оплачивается отдельно. Антикоррупционное управление регионального правительства и областная прокуратура проводят проверку.

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Губернатор Ульяновской области уволил министра, сделавшего предложение главе района в Ницце

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Теги: Ульяновская область, министр, предложение, ницца



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