Губернатор Ульяновской области уволил министра, сделавшего предложение главе района в Ницце

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил заместителя председателя правительства — министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По информации газеты "Коммерсантъ", чиновника уволили из-за полета в Ниццу на чешском бизнес-джете. Он организовал для своей гражданской супруги, главы района Марии Шпак отпуск, в ходе которого планировал сделать ей предложение. После этого его и ее отстранили от работы.

Чиновники утверждают, что оплачивали отпуск за свой счет, а перелет проходил на сборном рейсе, где каждое место оплачивается отдельно. Антикоррупционное управление регионального правительства и областная прокуратура проводят проверку.