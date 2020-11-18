В 2022 году начнется рекультивация первой карты полигона ТБО в Полетаево

Рекультивация первой карты полигона ТБО в Полетаево начнется в 2022 году. Об этом на заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию сообщил министр экологии региона Сергей Лихачев, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос о полигоне ТКО в Полетаево на заседании поднял председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов. Он поинтересовался перспективами закрытия объекта и его рекультивации, отметив, озабоченность жителей поселка из-за полигона.

Сергей Лихачев рассказал, что на полигоне действуют три карта, в настоящий момент наполняется вторая карта. При этом он отметил, что альтернативы полигону нет. В связи с этим власти принимают меры для строительства полигонов в Чишме и Южноуральке. На это потребуется два года, на этот период полигон в Полетаево будет основным.

В настоящий момент на полигоне введены дополнительные мощности по сортировке, но качество этих мощностей региональный минэкологии не устраивает.

В 2022 г. должна начаться рекультивация первой карты полигона. В настоящий момент первую карту перерабатывают, чтобы уменьшить ее объем.